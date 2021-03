"Favorisca i documenti": si scaglia contro i carabinieri durante controlli anti Covid, denunciato

E' soltanto una delle operazioni messe a segno dai militari di Bagheria a conclusione di un servizio straordinario. Il bilancio è di una donna arrestata per furto aggravato e otto persone denunciate in stato di libertà

Durante un controllo anti pandemia dà in escandescenze e viene denunciato. E' soltanto una delle operazioni messe a segno dai carabinieri della compagnia di Bagheria a conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto delle illegalità diffuse e al rispetto delle misure di contenimento del Covid. L'uomo - si tratta di un 55enne (S.A. le sue iniziali) è stato denunciato per oltraggio: si è scagliato contro i carabinieri dopa la richiesta di esibire i documenti personali.

Il bilancio è di una donna arrestata per furto aggravato e otto persone denunciate in stato di libertà. "Tre uomini di età compresa tra i 63 e 23 anni sono stati sorpresi, senza giustificato motivo, a spasso armati di coltello - spiegano dal comando dell'Arma - mentre un 57enne di Ventimiglia di Sicilia (V.M. le iniziali) è stato deferito per combustione illecita di rifiuti". Tre invece sono stati gli automobilisti penalmente denunciati: due per guida senza patente e uno, sottoposto a verifica con l’etilometro, per guida in stato di ebbrezza.

Nel corso di un'altra operazione una donna è stata denunciata per furto aggravato. Si tratta di una 44enne di Ficarazzi (R.T. le sue iniziali). La donna aveva collegato l’impianto elettrico della propria abitazione, come verificato dal personale Enel intervenuto, abusivamente alla rete elettrica pubblica.

Le sanzioni amministrative elevate, in applicazione della normativa anti pandemia, ammontano a più di 10 mila euro, tra le centinaia di persone controllate 25 sono risultate sprovviste di mascherine.