Controlli anti Covid in scuole e centri sportivi, una palestra chiusa per 5 giorni

La diminuzione della curva dei contagi da Covid 19 passa dal rispetto di chiare regole di comportamento da parte di tutti. In quest'ottica i carabinieri del comando provinciale, su indicazione della Prefettura, hanno intensificato i controlli anche fuori dalle scuole, nei centri sportivi e nelle palestre.

In particolare i militari, con i colleghi del Nas e dell’Ispettorato del Lavoro, negli ultimi giorni hanno controllato 5 piscine, 4 centri sportivi e 106 palestre, sanzionandone una e chiudendola per cinque giorni per il mancato adeguamento alle linee guida regionali e nazionali attualmente in vigore. L'attività si trova nella zona di Bonagia.

Le unità territoriali e quelle di pronto intervento dell'Arma sono invece state impiegate davanti molte scuole della città per verificare che i ragazzi utilizzino correttamente le mascherine e che non si creino assembramenti all’inizio e al termine delle lezioni. "La manovra di controllo - spiegano i militari - è volta a prevenire e scongiurare il rischio di contagio fra i più giovani, veicolo inconsapevole e subdolo della pandemia nelle famiglie".

Nei diversi quartieri della città, da Brancaccio a San Lorenzo, si è potuto constatare che i ragazzi e i loro genitori "si sono mostrati molto collaborativi; anche gli insegnati e i dirigenti hanno apprezzato i servizi di prevenzione volti al rispetto delle norme anti-Covid, che continueranno in città in questo periodo particolarmente delicato".

