Poliziotti anti Covid sorprendono pusher a Ballarò: 4 arresti, sequestrate 35 dosi di eroina

In manette è finita una banda di nigeriani. I numerosi agenti intervenuti in piazza del Carmine per scongiurare gli assembramenti hanno notato i pusher mentre erano all'opera

Quattro nigeriani sono stati arrestati nel corso di un'operazione anti droga avvenuta nel cuore di Ballarò. In tutto sono stati sequestrati 600 euro e 35 dosi di eroina. I numerosi poliziotti intervenuti in piazza del Carmine per i controlli anti Covid hanno sorpreso i pusher mentre erano all'opera.

"Le limitazioni imposte dal Covid - spiegano dalla questura - non frenano neanche la spregiudicatezza degli spacciatori in uno dei quartieri palermitani storicamente conosciuti come piazza di spaccio come Ballarò. Anche in questo caso, la posizione degli spacciatori e degli acquirenti, è stata aggravata dall’applicazione della sazione amministrativa di 400 euro, per la violazione delle disposizione della normativa nazionale anti Covid".