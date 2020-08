Turista positiva al Covid a Trabia, scatta l'isolamento domiciliare

Ancora un caso di Covid-19 in provincia di Palermo. Dopo Capaci, dove ieri è stata accertata la positività di una donna, è la volta di Trabia. Ad avere contratto il virus è una turista straniera. A renderlo noto è il sindaco Leonardo Ortolano, che rassicura i cittadini ma allo stesso tempo li esorta a rispettare le norme anti contagio.

In un video pubblicato su Facebook il primo cittadino spiega che "è stato segnalato dall'Asp di Palermo un caso positivo nel territorio comnunale. Si tratta di una turista che adesso è in un'abitazione in isolamento con i familiari. Si tratta di stranieri che non hanno avuto contatti con altre persone". Ortolano da un lato chiarisce che "non c'è motivo di preoccupazione, perchè sono state attivate tutte le misure opportune", dall'altro rivolge un appello ai cittadini perchè siano prudenti. "Il caso non deve destare preoccupazione - spiega - ma ci dice che ancora facciamo i conti con il virus. Vi chiedo di rispettare le regole e le ordinanze in vigore".