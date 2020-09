Casi Covid negli uffici pubblici, chiusa sede Città Metropolitana e postazione comunale piazza Marina

Il Coronavirus continua a "correre" e diversi sono gli edifici pubblici costretti a chiudere per contagi e avviare la sanificazione. Stamani cancelli chiusi alla piscina comunale per la positività di un nuotatore, poi la notizia dei un caso all'assessorato regionale alla Salute di piazza Ziino. Ma l'elenco non è terminato. Due dipendenti della Città Metropolitana di Palermo sono risultati positivi al Covid. Per domani è stata disposta la chiusura di Palazzo Comitini al fine di consentire la igienizzazione e sanificazione dei locali.

Dal Comune rendono poi noto che è scattata la chiusura dei locali della postazione decentrata di piazza Marina e il personale comunale è stato collocato in modalità agile al fine di consentire la igienizzazione e sanificazione della struttura comunale. Il provvedimento si è reso necessario poiché una dipendente comunale, un cui familiare è risultato positivo al Covid, ha cominciato ad accusare sintomi assimilabili a sindrome influenzale.