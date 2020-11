Coronavirus nelle scuole di Palermo, il dato: "Su 60 mila studenti contagiati in 264"

Sono 264 su quasi 60 mila gli studenti palermitani di scuola dell'infanzia, elementari e medie, contagiati dal Covid dall'inizio dell'anno scolastico a oggi 12 novembre 2020 (incidenza dello 0,44%). In serata è arrivato infatti l'esito del monitoraggio dell'Ufficio scolastico regionale nelle scuole del primo ciclo del Comune di Palermo.

Per quanto riguarda gli alunni dell'Infanzia su 10.564 bambini risultano contagiati in 16, con un'incidenza dello 0,15%. Per quanto concerne la primaria su un totale di 28.800 alunni sono contagiati in 103 (0,36%). Infine per le medie, su 20.445 sono contagiati in 145 (percentuale dello 0,71%).

"Inoltre - spiegano dall'Ufficio scolastico regionale - risultano contagiati 96 docenti e 28 relativamente al personale Ata. L’universo di riferimento per la città di Palermo contempla 74 scuole del primo ciclo (60 mila alunni, 7 mila docenti e 1.700 unità per il personale Ata. I dati si riferiscono al numero complessivo dei contagi dall’inizio delle lezioni fino al 12 novembre, pertanto si ritiene che il numero degli attuali soggetti positivi sia inferiore".