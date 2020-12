Coronavirus, a Palermo e provincia 1.838 studenti contagiati da settembre (su 452 mila)

Sono 1.838 su quasi 452 mila gli studenti palermitani di scuola dell'infanzia, elementari e medie, contagiati dal Covid dall'inizio dell'anno scolastico a ieri (2 dicembre 2020). Oggi pomeriggio è arrivato infatti l'esito del monitoraggio dell'Ufficio scolastico regionale nelle scuole del primo ciclo del Comune di Palermo.

Per quanto riguarda gli alunni dell'Infanzia su 99.424 bambini sono risultati positivi in 178. L'incidenza degli alunni positivi sul totale è dello 0,18%. Per quanto concerne la primaria su un totale di 209 mila alunni sono stati contagiati in 834 (0,40%). Infine per le medie, su quasi 143 mila studenti sono risultati positivi in 826 (percentuale dello 0,58%). Le scuole rilevate a Palermo e provincia sono state in tutto 570, il 98% del totale.

Nell’ultima colonna della tabella è stato calcolato il rapporto medio alunni positivi/classi con alunni positivi; tale rapporto analizza la distribuzione dei casi di positività degli alunni da Covid-19 tra le classi. In particolare più il rapporto è vicino al valore 1, più evidenzia una situazione con assenza di focolai (o cluster) o in cui, comunque, questi ultimi sono in numero molto limitato. Il range di tale rapporto può rientrare tra il valore minimo di 1 e il valore massimo teorico corrispondente al numero medio di alunni per classe in una scuola siciliana (nello specifico 19 alunni).