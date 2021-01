Coronavirus in carcere, in Sicilia contagiati 55 agenti della polizia penitenziaria

Seicentoventiquattro detenuti negli istituti penitenziari d'Italia sono positivi al Coronavirus, 587 dei quali sono asintomatici, 26 ricoverati. Un numero che cresce, a sorpresa, per gli agenti della polizia penitenziaria: 647 i contagiati, 64 dei quali sintomatici. Sessantuno i positivi, invece, fra il personale amministrativo e dirigenziale penitenziario. Sono i dati del report del Dipartimento amministrazione penitenziaria aggiornati alle 20 dell'11 gennaio scorso, e che registrano un aumento rispettivamente di 68 unità nel numero dei detenuti positivi e di 20 in quello degli appartenenti al corpo della polizia penitenziaria, rispetto al precedente dato del 7 gennaio scorso.

Dati, dunque, che assumono un certo peso anche in considerazione di quello complessivo: 52.404 i detenuti reclusi nei 190 istituti penitenziari del Paese all'11 gennaio scorso; 36.939 i poliziotti penitenziari. Maglia nera alla Lombardia con 185 detenuti contagiati, all'Abruzzo con 87, alla Campania con 51, al Lazio con 97 e al Veneto con 75 reclusi positivi al Covid. Picchi concentrati per quanto riguarda invece il personale della polizia penitenziaria, con 77 agenti del comparto sicurezza positivi in Campania, 104 tra Lazio e Abruzzo e 90 in Lombardia.

I dati in Sicilia

Encomiabile per il dato bassissimo dei detenuti positivi al Coronavirus, appena 3 in tutti i 23 istituti penitenziari della Regione, la Sicilia conta invece ben 55 agenti della polizia penitenziaria contagiati. E' quanto emerge dal report carceri del Dap aggiornato all'11 gennaio e nel quale è possibile vedere come si registrino due positivi nel carcere di Favignana e uno nella casa circondariale di Giarre.

Altri due sono invece ricoverati in ospedale, entrambi provenienti dalla casa circondariale di Termini Imerese. Sono distribuiti in modo omogeneo, negli istituti penitenziari della Regione, i 55 poliziotti positivi: tra questi 14 a Palermo nel carcere Pagliarelli, asintomatici, 9 a Favignana, 2 al Prap (Provveditorato Amministrazione Penitenziaria) di Palermo, 3 ad Agrigento, 2 ad Augusta e nessuno a Barcellona Pozzo di Gotto, nella casa circondariale di Caltagirone, a quella di Castelvetrano, a Catania, a Siracusa e Sciacca.