Crescono i casi Covid a Torretta, il Comune chiede la zona Rossa

Il numero di contagiati dal Coronavirus aumenta e, soprattutto in provincia, i sindaci si trovano a fronteggiare situazioni non facili. Villafrati è stata dichiarata zona rossa due volte in pochi mesi e il sindaco è in ospedale proprio per il virus, il primo cittadino di Misilmeri è risultato positivo e guida la macchina amministrativa da casa, Mezzojuso è attualmente zona rossa. Adesso l'Sos arriva da Torretta, dove i positivi sono 50 e i commissari straordinari fanno presente alla Regione "la necessità di istituire una zona di protezione speciale".

La commissione straordinaria, alla luce dell'aumento della curva dei contagi, ha inviato una nota alla direzione del dipartimento di Prevenzione dell'Asp 6 "con invito a segnalare al presidente della Regione Sicilia la necessità di istituire una zona di protezione speciale nel territorio di Torretta". Nella missiva c'è l'esplicita richiesta di un intervento "che consenta di arginare la diffusione del contagio, da e verso il Comune di Torretta".

La stessa Asp nelle scorse ore ha segnalato la positività al virus di alcuni alunni della scuola elementare, già in didattica a distanza dalla scorsa settimana. La commissione straordinaria sottolinea poi di "mantiene costanti contatti con la dirigente dell’istituto comprensivo Carini-Calderone-Torretta per eventuali ulteriori misure di contenimento del contagio in ambito scolastico".