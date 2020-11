Covid, boom di contagi in Sicilia (+1.155): saranno attivati 3.500 posti in più negli ospedali

Mentre i ministri sono riuniti a Roma per stabilire le sorti della Sicilia (se dichiararla zona Arancione o Verde) l'ultimo bollettino rivela un aumento dei contagi: sono ben 1.155 le nuove persone trovate positive al Covid sull'Isola nelle ultime 24 ore. Record dall'inizio della pandemia. Com'è record anche il numero di 9.376 tamponi processati (12% la percentuale di positivi). Sono invece 19 le nuove vittime. Mentre ben 324 i guariti.

Resta alta l'attenzione sugli ospedali. I ricoverati diventano 1.105 (+33 rispetto a ieri), mentre i posti in terapia intensiva occupati registrano il segno meno e passano dai 150 di ieri ai 148 di oggi. Gli attuali positivi sull'Isola sono 17.618, di cui 16.365 in isolamento domiciliare. Questa la divisione dei nuovi casi per provincia: Palermo 352; Catania 324; Messina 103; Ragusa 98; Trapani 54; Siracusa 41; Agrigento 134; Caltanissetta 27; Enna 22.

Covid, 416 i posti di terapia intensiva in più

“Sono complessivamente 416 i posti letto di terapia intensiva che saranno attivati in Sicilia entro il 30 novembre, 2.384 quelli di degenza ordinaria e 812 quelli per i casi a bassa complessità”. Lo fa sapere in una nota la presidente della sesta commissione dell’Ars Margherita La Rocca Ruvolo a margine dell’audizione di oggi dell’assessore per la Salute Ruggero Razza in ordine al potenziamento delle strutture Covid.

“L’assessore Razza – spiega La Rocca Ruvolo - ha illustrato la pianificazione dei posti letto per i pazienti Covid già valutata positivamente dal Comitato tecnico scientifico regionale. Il piano individua tre livelli di complessità per affrontare la gestione dei pazienti che necessitano di cure ospedaliere. E’ stata prevista anche una pianificazione per la bassa complessità finalizzata a garantire un adeguato turn over nei reparti per acuti, valorizzando così l’appropriatezza dei ricoveri ospedalieri e garantendo un utilizzo più adeguato delle risorse disponibili. La pianificazione è programmata in assenza del blocco dei ricoveri ordinari e delle normali attività di day hospital e ambulatoriali. Per quanto riguarda la programmazione del possibile ulteriore aumento dei posti letto necessari per terapie intensive può essere garantita dalla riconversione di sale operatorie”.

Sono previsti due scaglioni temporali, 15 novembre e 30 novembre, entro i quali saranno approntati i posti letto da parte dell’Aziende del sistema sanitario regionale. In particolare le terapie intensive raggiungeranno, all’ultima scadenza, 416 posti dedicati esclusivamente al Covid a cui potranno aggiungersi posti di terapia sub-intensiva convertibili a seconda delle eventuali necessità. Le degenze ordinarie raggiungeranno 2.384 ricoveri dedicati, mentre saranno 812 i posti letto a disposizione nelle strutture a bassa complessità.

Nei territori delle Città Metropolitane, particolarmente interessate dal contagio da Covid 19, sono previsti complessivamente 251 posti di terapia intensiva e 1.502 per i ricoveri ordinari, la restante dotazione è stata distribuita nelle altre province della Sicilia. A completare l'offerta sanitaria, anche il contributo delle strutture non ospedaliere dedicate alla pandemia. Sul modello dei Covid hotel, attivati dalla Regione Siciliana già nell'aprile scorso (adoperati da soggetti in quarantena o isolamento, migrati, turisti etc), è particolarmente significativo infatti l'apporto dei Centri per le cure a bassa complessità dedicati a quei pazienti che non necessitano di un ricovero in ospedale pur avendo bisogno di assistenza sanitaria.

La distribuzione dei 416 posti di terapia intensiva nelle nove province: Agrigento, 30; Caltanissetta, 36; Catania, 105; Enna, 22; Messina, 39; Palermo, 107; Ragusa, 33; Siracusa, 26, Trapani, 28. I posti per ricoveri ordinari saranno distribuiti cosi: Agrigento, 160; Caltanissetta, 140; Catania, 595; Enna, 140; Messina, 236; Palermo, 671; Ragusa, 152; Siracusa, 170, Trapani, 120. Per le cure a bassa complessità è stata prevista, infine, questa dislocazione: Agrigento, 98; Caltanissetta, 50; Catania, 120; Enna, 30; Messina, 110; Palermo, 280; Ragusa, 32; Siracusa, 50; Trapani, 42.

La situazione nel resto d'Italia

Stabile la crescita dei contagi Covid in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registati 30.550 nuovi casi, circa 2 mila più di ieri ma con 211.831 tamponi, circa 29 mila più di martedi. Stabile anche l'incremento delle vittime, 352 in un giorno che portano il totale a 39.764.

Coronavirus, il bollettino di mercoledì 4 novembre

Nuovi casi: 30.550 (ieri 28.244​)

Casi testati: 127.500 (ieri 109.932)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 211.831 (ieri 182.287)

Attualmente positivi: 443.235 (ieri 418.142)

Ricoverati: 22.116 + 1.002 (ieri 21.114, + 1.310​)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.292 + 67(ieri 2.225, + 203)

Totale casi positivi: 790.377 (ieri 759.829)

Deceduti: 39.764, + 352 (ieri 39.412, con un aumento di 353 morti in 24 ore)

Totale Dimessi/Guariti: 307.378 (ieri 302.275, 6.258 in più su 72.355 tamponi di controllo)

Chiusa la sede dell'assessorato all'Istruzione

Domani 5 e dopodomani 6 novembre, gli uffici dell’assessorato all’Istruzione di via Notarbartolo saranno o chiusi in via precauzionale. La decisione è stata presa dopo che un dipendente in servizio ma assente da diversi giorni ha comunicato la positività al Covid 19. La riapertura dell'assessorato, dopo i relativi lavori di sanificazione, è prevista per lunedì 9 novembre.

Da domani saranno chiusi al pubblico i locali della II circoscrizione e della postazione decentrata Brancaccio di via San Ciro. La decisione dopo che una dipendente in servizio in quegli uffici è risultata positiva al Covid 19. Contestualmente partiranno come da protocollo i lavori di sanificazione.

Da domani invece saranno riaperti al pubblico gli uffici comunali della VIII circoscrizione e della postazione decentrata Montepellegrino in via Fileti 19. La decisione è stata presa dopo i lavori di sanificazione e del nulla osta dell'Asp alla riapertura dei servizi al pubblico.

