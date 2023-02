Covid, in Sicilia registrato il + 16,8% di casi in una settimana

In Sicilia, nella settimana 27 gennaio-2 febbraio, si registra un peggioramento dell'incidenza per 100mila abitanti (78) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (16,8%) rispetto alla settimana precedente. Lo comunica la fondazione Gimbe. Sopra media nazionale i posti letto in area medica (12,0%) e in terapia intensiva (3,5%) occupati da pazienti Covid.