Covid, crescono i contagi nelle scuole siciliane: da novembre ad aprile +40% negli asili

Su 667.423 alunni delle scuole siciliane (infanzia, primaria, scuola media di primo e secondo grado) 3.142 sono positivi al Coronavirus, cioè lo 0,47%. Lo attesta l'ufficio scolastico regionale, in base alla rilevazione aggiornata al 26 aprile e relativa al 95% degli istituti. Nel dettaglio nella scuola dell'infanzia i positivi sono 287 su 97.847 (0,29%); nella primaria i contagiati sono 1.121 su 206.235 (0,54%). E ancora nella secondaria di primo grado i positivi sono 752 su 140.380 (0,54%) e in quella di secondo grado 982 su 222.961 (0,44%).

Su 82.130 docenti, 376 sono risultati positivi (lo 0,46%) e su 20.941 impiegati Ata i contagiati sono 108 (0,52%). Dal raffronto con la prima settimana di rilevazione - dicono dall'ufficio scolastico - l'incidenza è passata dallo 0,33% dell'1 marzo all'attuale 0,46% per il personale docente e dallo 0,31% dell'1 marzo all'attuale 0,52% per il personale Ata. In entrambi i casi si ha una diminuzione dell'incidenza rispetto alla settimana precedente. Si è passati infatti dallo 0,55% del 19 aprile all'attuale 0,46% per il personale docente e dallo 0,60% del 19 aprile all'attuale 0,52% per il personale Ata.

Dall'Usr osservano che "considerando l'intero periodo di osservazione dal 19 novembre 2020 a oggi, l'incidenza degli alunni positivi al Covid 19 è leggermente aumentata. In valore assoluto si riscontra, rispetto al 19 novembre 2020, un aumento pari a 82 alunni positivi in più per l'infanzia (+40%) e a 207 per la primaria (+23%) mentre invece si registra un decremento pari a 170 alunni per il I grado (-18%). Per le scuole del secondo ciclo si riscontra una situazione sostanzialmente invariata rispetto all’ultima settimana di rilevazione, 19 aprile 2021, mentre si rileva un aumento dell’incidenza degli alunni positivi, attualmente pari allo 0,44%, rispetto alla prima settimana di rilevazione, 8 febbraio 2021, che mostrava un’incidenza pari allo 0,27%.

A Palermo su una popolazione scolastica di 168.292 allievi, sono positivi in 1.051 (0,62%). Sempre con dati aggiornati al 26 aprile e relativi alla scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado. Nel dettaglio nella scuola dell'infanzia i positivi sono 100 su 23.344 (0,43%); nella primaria 401 su 54.135 (0,74%). Nella secondaria di primo grado sono 267 su 37.383 (0,71%) e in quella di secondo grado cisono 283 casi su 53.430 allievi (0,53%).