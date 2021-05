Il Covid tra i banchi di scuola, a Palermo e provincia positivo lo 0,56% degli allievi

Su un totale di 162.418 allievi delle scuole di Palermo e provincia (infanzia, primaria, I e II grado) al tre maggio i positivi al Coronavirus erano 916 ovvero lo 0,56%. Il dato è reso noto dall'Ufficio scolastico regionale. Nel dettaglio, tra i bimbi della scuola dell'infanzia i contagiati erano 98 su 23.553 (0.42%). Nella primaria i positivi erano 352 su 54.352 (0,65%). Per la secondaria di I grado invece si parla di 243 casi su 37.299 (0,65%). Percentuale che scende allo 0,47% per il II grado con 223 positivi su 47.214.





Guardando invece all'andamento dei contagi tra i banchi di scuola ma in tutta la Sicilia (sempre al 3 maggio) su un totale di 666.583 allievi, i positivi erano 3.035 cioè lo 0,46%.

Per quanto riguarda le scuole di Infanzia e I ciclo, dal raffronto con l’ultima settimana di rilevazione si riscontra una diminuzione dell’incidenza degli alunni positivi passata dallo 0,49% del 26 aprile all’attuale 0,47%.

Considerando l’intero periodo di osservazione, dal 19 novembre 2020 a oggi, l’incidenza degli alunni positivi al Covid è sostanzialmente invariata. In valore assoluto si riscontra, rispetto al 19 novembre 2020, un aumento pari a 96 alunni positivi in più per l’infanzia (+47%) e a 115 per la primaria (+13%) mentre invece registriamo un decremento pari a 172 alunni per il I grado (-19%). Per le scuole del II ciclo si riscontra una situazione in miglioramento rispetto all’ultima settimana di rilevazione, 19 aprile 2021, mentre si rileva un aumento dell’incidenza degli alunni positivi, attualmente pari allo 0,43%, rispetto alla prima settimana di rilevazione, 8 febbraio 2021, che mostrava un’incidenza pari allo 0,27%.



