Un nuovo caso di Coronavirus a Termini Imerese: "No allarmismo ma rispettiamo le regole"

Il Covid continua a diffondersi anche in provincia. Un nuovo caso è stato registrato a Termini Imerese e a renderlo noto è stato il commissario straordinario, Antonio Lo Presti. "Purtroppo - si legge in una nota - già da tempo nel circondario si registrano nuovi casi che, senza inutili allarmismi, ci invitano a rispettare con maggiore scrupolo e senso di responsabilità le norme ministeriali e regionali per contenere la diffusione del virus".

Il commissario si rivolge "a tutti i cittadini affinchè collaborino nel rispettare le regole al fine di evitare le già conosciute misure restrittive che di fatto impedirebbero le normali attività soprattutto in questo momento di riapertura delle scuole e ritorno alla normalità di tutte le realtà sociali e produttive".