Nuovo caso di Coronavirus a Petralia Sottana, il sindaco: "Persona asintomatica già in isolamento"

Un nuovo caso di Coronavirus scuote Petralia Sottana. Si tratta di una persona asintomatica, che si trovava però già in quarantena per via di un viaggio all'estero. A renderlo noto è stato il sindaco, Leonardo Neglia, con un post pubblicato sulla pagina ufficiale del Comune su Facebook: "In qualità di responsabile della salute pubblica - scrive - informo i cittadini che è stato riscontrato un caso di Covid-19, asintomatico, a Petralia Sottana. Si tratta di una persona già posta in quarantena per essere rientrata da fuori Italia più di 14 giorni fa e tuttora in isolamento solitario per ulteriori 14 giorni".

Il primo cittadino ribadisce poi l'invito alla cittadinanza "a rispettare e a far rispettare le fondamentali prescrizioni: indossare le mascherine; mantenere le distanze; disinfettare spesso le mani".

L'ultimo bollettino del ministero della Salute consegnava ieri un quadro di casi in aumento in Sicilia, con 45 nuovi positivi in 24 ore. Dieci, ha poi precisato la Regione sono migranti.