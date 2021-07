Covid, in Sicilia 724 nuovi contagiati: si sfiorano i diecimila attuali positivi

Salgono ancora i contagi da Covid in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 724 nuovi casi, a fronte di 13.233 tamponi validati. Il tasso di positività è quindi del 5,4% (in aumento rispetto al 5,1% di ieri). Il quadro emerge dal bollettino diramato, come ogni giorno, dal ministero della Salute.

I ricoverati con sintomi sono 268 (uno in più di ieri), ai quali si devono aggiungere trenta pazienti (ieri 29) in terapia intensiva con tre nuovi ingressi. Quindi negli ospedali siciliani ci sono complessivamente 298 letti occupati da degenti con il Covid. In isolamento domiciliare ci somo 9.697 persone e quindi il totale degli attuali positivi in Sicilia è di 9.995 persone (ieri 9.475). Si registrano purtroppo altre 4 vittime e così il totale da inizio pandemia arriva a 6.043. I 200 nuovi guariti invece portano il dato complessivo a 226.021



La divisione dei nuovi casi nel territorio: Palermo 177; Catania 112; Messina 141; Siracusa 29; Trapani 73; Caltanissetta 88; Agrigento 94; Enna dieci. Nessun nuovo positivo a Ragusa e provincia.

Troppo caldo, stop all'hub della Fiera

L'allerta meteo ferma anche l'attività in Fiera, niente vaccini e test Covid nelle ore più calde. Cancelli chiusi tra le 11 e le 20. La decisione è scattata in seguito all’avviso straordinario diramato dalla Protezione civile che invita i commissari straordinari a valutare la sospensione dei lavori per le alte temperature. (L'articolo completo)

Orlando firma due ordinanze anti-Covid

Stop a bevande in bottiglie di vetro e chiusura delle strade affollate Con il primo provvedimento, da domenica 1 agosto e fino al 26 settembre, nei weekend scatterà il divieto di vendita (anche da distributori automatici) dalle 20 alle 7 di bibite in contenitori "il cui utilizzo improprio possa minacciare l'incolumità delle persone". Col secondo atto, fino al 30 settembre, Orlando si riserva d'interrompere il transito di pedoni e auto in alcune vie del centro in caso di assembramenti dalle 18 alle 4. (L'articolo completo)

Il Covid in Italia

Sono 6.619 i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore sul territorio italiano, mentre i decessi in più rispetto a ieri sono stati 18. L'aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni è stato confermato dai dati del monitoraggio settimanale Iss: l'indice Rt è salito a 1.57, con la variante Delta che è diventata predominante nel nostro Paese, superando l'Alfa. Un trend preoccupante, come sottolineato da Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità: "La mappa dell'Europa mostra sostanzialmente più Paesi che cominciano a cambiare colore: dal verde, una situazione contenuta, ad arancione e al rosso. Dalle curve vediamo che l'infezione e l'incidenza cresce in molti Paesi e anche nel contesto italiano sta crescendo, c'è una ricrescita in Italia. In tutte le Regioni, confrontando due periodi a 15 giorni, c'è una ricrescita dei nuovi casi e anche il colore dell'Italia si scurisce".



Attualmente positivi: 82.962

Deceduti: 128.047 (+18)

Dimessi/Guariti: 4.132.510 (+2.117)

Ricoverati: 2.013 (+89)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 201 (+7)

Tamponi: 77.279.334 (+247.486)

Totale casi: 4.343.519 (+6.619, +0,15%)



Covid, il bollettino di oggi - Fonte: Today.it