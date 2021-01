Coronavirus, a Palermo 11.748 gli attualmenti positivi: +132 in un giorno

A Palermo sono 11.748 le persone attualmente positive, con una variazione assoluta di +132 rispetto al giorno precedente, ed una variazione percentuale pari a +1,1%. Sono i dati dei contagi da Coronavirus in città e nell'area metropolitana di Palermo diffusi questa mattina dagli uffici del Comune attraverso una nota.

Il numero di positivi in città si attesta al 17,86 per mille abitanti, mentre, complessivamente, nella città metropolitana di Palermo, sono 15.135 gli attuali positivi. Il report che riguarda di tutti i comuni della provincia di Palermo è aggiornato alla sera del 19 gennaio e curato dall'Ufficio statistica del Comune sulla base dei dati forniti dalla Asp.

E ieri Palermo si è piazzata di nuovo in testa al contagio tra tutti i capoluoghi siciliani con 506 casi registrati. Lo dice l'ultimo bollettino del Ministero della Salute. In provincia i casi sono in aumento un po’ ovunque. A Casteldaccia si arrivano a registrare 83 casi, a Monreale sono 198 gli attuali positivi. Aumentano anche a Misilmeri dove gli attuali positivi sono 177. Sono 139 a Partinico, 102 a Gangi e 117 a Ficarazzi. Tanti i positivi a Carini dove salgono a 236. A Campofelice di Roccella salgono a 46. Ben 467 a Bagheria e 288 a Belmonte Mezzagno. Sono 174 a Santa Flavia. Zero contagi invece a Campofelice di Fitalia, Ventimiglia, Cefalà Diana, Valledolmo, Sclafani Bagni, Santa Crsitina Gela, San Mauro Castelverde, montemaggiore Belsito, Godrano, Gratteri e Contessa Entellina.