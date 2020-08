Torna da Malta positivo e contagia parenti e amici: 7 casi di Coronavirus a Villabate

Ansia per un piccolo focolaio, si attende l'esito del tampone per altre 20 persone. Ad annunciarlo è il sindaco Vincenzo Oliveri: "Non c'è ragione di creare allarmismi ma di tenere un comportamento più che cauto"