Matrimonio con 250 invitati a Corleone, positivi salgono a 10: "Ma non siamo zona rossa"

Salgono a dieci i casi attuali di Coronavirus a Corleone. A darne notizia è l'amministrazione comunale, che da giorni segue l'evolversi dei contagi monitorando anche lo screening sui presenti a una festa di matrimonio con 250 persone a cui hanno partecipato alcune persone positive.

"Tutti i partecipanti a quell'evento saranno sottoposti a tampone", assicura il sindaco, Nicolò Nicolosi, che ha chiuso le scuole fino all'1 ottobre e introdotto altre misure restrittive con una ordinanza. "Nessuna chiusura eccezionale - precisa però il sindaco di Corleone in un video -, perché dobbiamo garantire anche l'aspetto economico -. La vita deve scorrere quanto più normalmente possibile, ma con la massima attenzione. Corleone non è zona rossa, è una città che può riprendere a vivere normalmente e si stanno attuando tutte le misure necessarie per contenere il virus".