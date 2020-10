Due dipendenti sono positivi al Covid, chiuso il Pta Albanese

Si allunga l'elenco delle strutture pubbliche che non apriranno i battenti, per alcuni giorni, per l'emergenza Covid.

L'Asp ha reso noto che due dipendenti in servizio al Pta Albanese di via Papa Sergio sono risultati positivi al Covid-19. Tutte le attività ospitate all’interno della struttura sono state temporaneamente sospese per procedere alla sanificazione dei locali e sottoporre a tampone i dipendenti.

"Per eventuali esigenze urgenti - dicono dall'Azienda - si invitano gli utenti a rivolgersi agli altri Pta oppure utilizzare i servizi assicurati dallo sportello online dell’Asp".

Per l'intera giornata Palazzo Comitini, sede della città metropolitana, resterà chiuso per igienizzazione e sanificazione dei locali. Il provvedimento è scattato dopo che un addetto alle pulizie dipendente della società Palermo Energia è risultato positivo al Covid-19.

Porte sbarrate anche per gli uffici comunali del settore Risorse immobiliari di via Astorino. La chiusura è stata disposta per consentire la sanificazione dei locali.