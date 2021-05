Contagi in calo nelle scuole, a Palermo e provincia positivo al Covid lo 0,47% degli allievi

Sono 775 gli allievi delle scuole di Palermo e provincia (infanzia, primaria, I e II grado) positivi al Coronavirus alla data del 10 maggio su una popolazione complessiva di 164.047 allievi (0,47%). Il dato è reso noto dall'Ufficio scolastico regionale. Nel dettaglio, su 23.236 bimbi dell'infanzia i positivi sono 75 (0,32%); nella primaria su 53.948 allievi i casi sono 298 (0,55%).Per la secondaria di I grado si parla 184 casi su 37.019 (0,50%), per quella di secondo grado di 218 casi su 49.844 (0,44%).



Guardando al dato siciliano invece su un totale di 662.113 allievi, sempre al 10 maggio, i positivi sono 2.589 cioè lo 0,39%. Per quanto riguarda le scuole dell'infanzia e del primo ciclo, dal raffronto con l’ultima settimana di rilevazione l'Ufficio scolastico regionale sottolinea la diminuzione dell’incidenza degli alunni positivi passata dallo 0,47% del 3 maggio all’attuale 0,40%. Anche considerando l’intero periodo di osservazione, dal 19 novembre 2020 a oggi, l’incidenza degli alunni positivi al Covid risulta in diminuzione. "In valore assoluto . si legge in una nota - si riscontra, rispetto al 19 novembre 2020, un aumento pari a 65 alunni positivi in più per l’infanzia (+32%) mentre invece registriamo un decremento pari a 38 per la primaria (-4%) e pari a 272 alunni per il I grado (-30%). Per le scuole del II ciclo prosegue il miglioramento rispetto all’ultima settimana di rilevazione, 3 maggio 2021, mentre si rileva un aumento dell’incidenza degli alunni positivi, attualmente pari allo 0,36%, rispetto alla prima settimana di rilevazione, 8 febbraio 2021, che mostrava un’incidenza pari allo 0,27%".