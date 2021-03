Allerta Covid ad Altavilla, il sindaco chiude le scuole e invoca la "zona rossa"

Nel paese alle porte di Palermo i positivi accertati sono passati da 24 a 64 in soli sette giorni. Una progressione che ha spinto il primo cittadino Pino Virga ad adottare provvedimenti drastici: "Ho chiesto che sia valutata l'adozione dei più rigorosi protocolli di contenimento dei contagi. Dobbiamo dimostrare di essere comunità"

I casi di Coronavirus crescono rapidamente così il sindaco chiede al presidente della Regione, Nello Musumeci, di valutare l'isituzione della "zona rossa" e nel frattempo che Palazzo d'Orleans prenda una decisione dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Accade ad Altavilla Milicia. Lo stop alle lezioni in presenza è scattato stamani.

Sulla pagina Facebook del Comune campeggia un avviso firmato dal primo cittadino Pino Virga. "L'incremento dei contagi registrati nell'ultima settimana - si legge - supera abbondantemente il rapporto di 250 casi ogni 100.000 abitanti; soglia oltre la quale, ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza 17 del 4 marzo 2021 del presidente della Regione Siciliana, le attività didattiche devono svolgersi con modalità a distanza. Per tale ragione, e nelle more della probabile imminente emanazione della relativa ordinanza da parte del presidente Musumeci, ho disposto prudenzialmente, e non senza profondo dispiacere, la chiusura delle nostre scuole".

Si tratta del quarto centro del Palermitano dove le lezioni sono sospese. I ragazzi sono tornati alla didattica a distanza già da alcuni giorni a Caccamo, San Cipirello e San Giuseppe Jato. Sempre ad Altavilla il sindaco aveva già disposto il divieto di stazionamento, dalle 16 alle 22, in alcune zone del paese.

"L'1 marzo i casi erano 24, l'8 marzo erano saliti a 64 - spiega Virga in un videomessaggio ai suoi concittadini - per questo ho chiesto che sia valutata l'adozione dei più rigorosi protocolli di contenimento dei contagi, la cosiddetta 'zona rossa'. Credo sia il momento per noi di Altavilla di dimostrare ancora una volta di essere comunità".