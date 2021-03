Coronavirus, il Comune non arretra: restano sospesi cinque mercatini

La decisione al termine di una riunione in Prefettura sulla base delle informazioni e delle indicazioni fornite dal commissario per l'emergenza. Lo stop Partanna, Zen, Sferracavallo, Arenella e via Jung dove le attività erano già state impedite con un'ordinanza del 10 marzo

Restano chiusi i mercatini settimanali della Settima circoscrizione. E' quanto è stato deciso ieri sera al termine di una riunione in Prefettura sulla base delle informazioni e delle indicazioni di prevenzione fornite dal commissario per l'emergenza Covid. Le attività erano già state sospese con un'ordinanza del 10 marzo e che scadeva oggi, ma dal Comune è stata annunciata la proroga al 24 marzo compreso. (La nuova ordinanza sarà firmata nelle prossime ore).

Il provvedimento interessa i mercatini Arenella (via De Paoli il giovedì), Partanna-Mondello (via Apollo il giovedì), Zen (via Zappa il giovedì), Sferracavallo (via Proserpina, via Pegaso il mercoledì) e quello di via Jung del venerdì.

Prorogato sino al prossimo 5 aprile anche il divieto di vendere alcolici di qualsiasi gradazione da parte di qualsiasi attività commerciale e distributore automatico dalle 18 alle 5 del mattino su tutto il territorio comunale.