Comune, fondi straordinari alle 72 scuole della città per fronteggiare l'emergenza Covid

Il Comune erogherà un finanziamento straordinario di 650 mila euro alle 72 scuole della città per fronteggiare l'emergenza Covid e per la manutenzione ordinaria degli impianti di videosorveglianza. Lo ha deciso la Giunta comunale, approvando oggi una delibera per la variazione del Peg dell'assessorato alla Scuola.

Le nuove risorse stanziate dal Comune si aggiungono al consueto contributo ordinario di 900 mila euro per l'anno scolastico 2020-2021. Nel 2019 i contributi assegnati alle scuole sono aumentati del 42%, mentre nel 2020 del 72%.

"Nonostante le criticità economiche finanziarie del momento, garantiamo l'erogazione di un contributo speciale per sostenere le scuole in questa complessa riapertura - affermano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alla Scuola Giovanna Marano -. I contributi assegnati alle scuole comunali vengono erogati con la finalità prioritaria di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e per ottemperare alle esigenze del distanziamento Covid, rafforzando il patto educativo famiglie-scuole-territorio. Priorità alla scuola come bene comune del nostro territorio e incrocio per la tutela del diritto allo studio, alla crescita e all'inclusione".