Coronavirus, il Comune chiude il Suap: personale in smart working

Un dipendente del Suap entra in contatto con un soggetto positivo al Covid e il Comune, in via precauzionale, chiude gli uffici.

In attesa di ulteriori accertamenti, tutto il personale è stato messo in smart working. Effettuata la sanificazione dei locali, già richiesta a Reset. Gli uffici saranno riaperti non prima di lunedì.

La notizia della chiusura del Suap arriva dopo la sospensione dei servizi educativi all'asilo nido Tom & Jerry. Nei giorni scorsi il Comune aveva disposto la chiusura di altri quattro asili.