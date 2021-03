VIDEO | Malati oncologici e diabetici in fila per ore, ancora caos in Fiera: "E' una vergogna"

Alle 11.30 una cinquantina le persone all'esterno dell'hub di via Sadat, centinaia all'interno sotto i tendoni della Protezione civile. Abbiamo raccolto le voci di chi era in attesa di vaccinarsi. In coda soprattutto over 70, pazienti estremamente vulnerabili e persone con difficoltà motorie. "Rischiamo di prendere il Covid qui"