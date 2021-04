Covid, casi in aumento a Cinisi: il sindaco chiude le scuole

Sospese, per questa settimana, le attività didattiche in presenza. L'annuncio di Giangiacomo Palazzolo in diretta Facebook: "Negli ultimi cinque giorni abbiamo avuto 20 nuovi positivi che si aggiungono ai 49 che già avevamo, ma la situazione è ancora più grave"

Da domani a venerdì 9 aprile le scuole, di ogni ordine e grado, di Cinisi resteranno chiuse. Il sindaco Giangiacomo Palazzolo ha annunciato in diretta Facebook la sospensione delle attività didattiche in presenza. La decisione del primo cittadino è legata alla situazione epidemiologica del Comune. "I dati sul virus che arrivano - afferma Palazzolo - sono pochi, framentati e comunque preoccupanti. Stando a quanto comunicato dal commissario per l'emergenza Covid negli ultimi cinque giorni abbiamo avuto 20 casi in più, che si aggiungono ai 49 che già avevamo, per un totale - continua il sindaco - di 69 positivi".

I casi di Coronavirus però sarebbero più numerosi. "Dal confronto con i medici di base, emergerebbe - continua il primo cittadino - una situazione più grave di quella che viene formalmente rappresentata. I casi sono certamente più di cento". Da qui la firma dell'ordinanza di chiusura delle scuole. Il sindaco ha anche chiesto all'assessorato regionale alla salute di attenzionare Cinisi: "Ho chiesto - conclude - di valutare l'adozione di ulteriori misure di contenimento del contagio".