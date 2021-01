Il plesso "Gaetano Longo"

Capaci, un insegnante e un alunno positivi al Covid-19: chiusa la scuola Gaetano Longo

Il plesso si trova in via Kennedy e ospita le classi della primaria e alcune sezioni della scuola dell'infanzia. Il sindaco Puccio: "Resterà chiuso per una sanificazione straordinaria degli ambienti interni ed esterni"