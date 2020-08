Piscina comunale, parente di un impiegato positivo al Covid: scatta chiusura precauzionale

Domani e dopodomani la piscina comunale rimarrà chiusa. La decisione è stata presa dopo che un parente non convivente di un dipendente comunale in servizio presso l'impianto sportivo è risultato positivo al Coronavirus.

"Anche se non convivente e asintomatico", fanno sapere da Palazzo delle Aquile, "il dipendente comunale è stato posto in isolamento in attesa di conoscere l'esito del tampone già effettuato". Disposto un intervento straordinario di sanificazione: la struttura di viale del Fante verrà riaperta lunedì.