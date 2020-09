Covid, secondo caso alla piscina comunale: "Struttura chiusa a tempo indeterminato"

Secondo atleta positivo alla piscina comunale. La struttura sportiva di viale del Fante, fanno sapere dall'Amministrazione, resterà chiusa sino a tempo indeterminato ovvero sino a quando non arriverà il via libera da parte degli organi competenti. La riapertura era prevista per oggi, dopo la sanificazione disposta a seguito del primo caso Coronavirus registrato tra i frequentatori della piscina.

Secondo l'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute la Sicilia ha superato la soglia dei 7 mila casi dall’inizio dell’epidemia. I nuovi contagiati a Palermo sono 74 e in Sicilia 170. Sul fronte ospedaliero si è superata la quota dei 300 ricoverati, ai quali si aggiungono 19 pazienti in terapia intensiva (+3 rispetto a ieri).