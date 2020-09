Pizzaiolo positivo al Coronavirus, chiuso lo storico panificio Graziano

"Chiuso per manutenzione straordinaria". Giù le saracinesche, temporanemanente, per lo storico panificio Graziano. Anche in via del Granatiere bussa alla porta il Covid. Da martedì scorso infatti sia il forno, che il bar e il ristorante omonimi, sono chiusi perché uno dei pizzaioli ha manifestato i sintomi del virus che sta mettendo in ginocchio il pianeta. Fatto subito il tampone è risultato positivo.

Una chiusura improvvisa, che ha fatto immediatamente il tam tam tra i clienti più affezionati del panificio spiazzati e preoccupati per quello che è avvenuto da un giorno all'altro. Tutto il personale adesso è in quarantena e si è sottoposto al tampone. Non è noto al momento se anche altri addetti ai lavori siano risultati positivi. I locali, intanto, saranno sanificati.