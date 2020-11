Dipendente positivo al Covid, chiude il bar "Luxury cafe" di viale Regione

Un altro bar chiude temporaneamente l'attività a causa del Covid: si tratta del "Luxury cafe" di viale Regione Siciliana 3062, a pochi passi dalla rotonda di via Leonardo Da Vinci. La decisione del titolare dopo la positività di un dipendente. "Ci troviamo - si legge - davanti a una comunicazione che speravamo e credevamo di non dover mai fare. Nel nostro staff è stato accertato una caso di Covid. Stiamo adottando tutte le misure previste e quindi la prima cosa da fare è stata quella di chiudere l'attività. La chiusura dell'attività sia per tutelare la clientela che per tutelare tutto lo staff".

Tutti i dipendenti effettueranno i tamponi e l'isolamento fiduciario previsto dal protocollo. "In questi giorni di chiusura - assicura il titolare - provvederemo ad effettuare la sanificazione totale di tutti i locali e delle zone limitrofe alla nostra area di circoscrizione in maniera tale che quando finirà l'iter dei tamponi e della quarantena tutto sarà sanificato. Ci scusiamo per il disagio e siamo sicuri che ci aspetterete con tanta pazienza. Torneremo a servirvi nel migliore dei modi e in sicurezza".