C'è una dipendente positiva al Coronavirus, chiuso l'asilo nido Topolino

Chiuso da questa mattina l'asilo nido comunale "Topolino", nel quartiere Zisa, per positività al tampone di una dipendente già assente da qualche giorno. "Immediatamente applicate le procedure previste dai protocolli anti-Covid".

Lo rende noto l'assessorato comunale alla Scuola, che ha fornito al dipartimento Prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale i nominativi di 46 persone tra adulti e bambini che frequentano il nido.

"Contestualmente - si legge in una nota dell'amministrazione comunale - l'attività dell'asilo e quella dello spazio gioco pomeridiano che si tiene nei medesimi locali è stata sospesa e i genitori dei piccoli sono stati avvertiti. La struttura educativa resterà chiusa per la procedura di sanificazione in attesa che l’Asp fornisca ulteriori indicazioni di carattere sanitario".

Oltre all'asilo Topolino, il Comune oggi ha disposto anche la chiusura della postazione decentrata Borgo Nuovo, "poiché una dipendente ha comunicato che un componente del proprio nucleo familiare è risultato positivo al Covid-19".