Genitore e impiegato positivi al Covid: chiusi asilo "Melograno" e sede comunale a Borgo Nuovo

Chiuso in via precauzionale l'asilo nido "Melograno" in via Monte San Calogero. Il provvedimento è scattato dopo che un genitore è risultato positivo al Coronavirus. Sono stati i genitori del piccolo che frequenta l'asilo nido a dare comunicazione ieri sera dell'esito del tampone alla educatrice di riferimento del "Melograno". Si tratta del terzo asilo nilo chiuso dal Comune dopo l'Allodola e il Filastrocca.

Immediatamente è scattato il protocollo e tutte le famiglie dei circa 20 bambini che frequentano il nido sono state invitate a non portare i figli all'asilo questa mattina. La struttura è stata chiusa in attesa della sanificazione straordinaria che sarà effettuata dal personale della Reset con attrezzature specifiche per una pulizia approfondita.

Tutti i dipendenti sono stati invitati a restare a casa in attesa di indicazioni da parte dell’Asp che dovrà dare indicazioni. La chiusura è scattata anche per l'intero plesso comunale di largo Pozzillo, che comprende l'unità operativa Sportello polifunzionale, la postazione decentrata Borgo Nuovo e la biblioteca comunale a seguito di tampone positivo di un dipendente. Inibito, quindi, l'accesso al pubblico e tutto il personale è stato autorizzato a lavorare in regime di smart working.