Un dipendente è positivo al Coronavirus, chiuso l'asilo nido La Malfa

E' stata immediatamente avviata la procedura di sanificazione della struttura di via Cristodulo. Già avviati i contatti con il Dipartimento prevenzione dell’Asp come previsto dai protocolli per l'emergenza sanitaria