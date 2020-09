Coronavirus, si allunga l'elenco degli asili chiusi: attività sospese in altre due strutture

Giornata nera per gli asili comunali. Dopo il Tom&Jerry di via Leonardo da Vinci, chiuse per Covid altre due strutture: il nido Il Faro di via Giuseppe Paratore e il Peter Pan di via Barisano da Trani.

All’asilo nido comunale Il Faro questa mattina il genitore di un bambino ha informato di essere risultato positivo al tampone. Nel nido, che ricade nella terza circoscrizione, l’attività è stata temporaneamente sospesa e la struttura chiusa in via precauzionale. I genitori di bambine e bambini sono stati invitati ad andare a prendere i figli. È stata chiesta la sanificazione straordinaria. "Sulla base delle indicazioni fornite dall’Asp, con la quale si è attivata una proficua e costante collaborazione - informano dal Comune - i locali del nido al termine della sanificazione potranno essere riaperti".

Per quanto riguarda l’asilo Peter Pan, questa mattina un genitore ha informato il nido che per tutta la famiglia è stata disposta la quarantena perché uno dei genitori è stato in contatto con una persona positiva. Il pediatra ha dato indicazione di riportare il figlio dal nido a casa e di avvertire l’asilo. Anche per la struttura nella sesta circoscrizione è stata disposta la sanificazione. Concluse queste operazioni di pulizia, sempre in base alle indicazioni dell’Asp, il nido potrà riaprire.

Nella stessa mattinata era scattata la chiusura precauzionale del Tom&Jerry, dopo che un impiegato è risultato positivo al test sierologico. Poiché il lavoratore in questione ha condiviso per i propri spostamenti un'unica auto con altri due dipendenti comunali, gli uffici frequentati da questi ultimi sono stati pure chiusi in via precauzionale. Si tratta di locali dell’assessorato alla Scuola di via Notarbartolo. Sempre oggi è scattato lo stop alle attività in presenza al Suap e il personale è stato posto in smart working.

Riapriranno lunedì invece altre tre strutture chiuse in via precauzionale nei giorni scorsi sempre per Coronavirus. Negli asili nido Melograno e Filastrocca e alla sezione di scuola dell’infanzia Rosolino Pilo, chiuse nei giorni scorsi per sospetti Covid, è stata effettuata la sanificazione straordinaria prevista. Le tre strutture, dunque, riapriranno regolarmente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questo l'elenco degli asili nido chiusi fino adoggi in città per sospetti casi di Covid: Allodola, Melograno; Filastrocca; sezione dell’infanzia comunale Rosolino Pilo, Braccio di Ferro, Il Faro, Peter Pan.