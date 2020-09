Cronaca Zisa / Cortile Balate

"Rischio Covid", chiuso l'asilo Braccio di ferro: quarto nido comunale costretto allo stop

La struttura si trova in piazza delle Balate. Il provvedimento è scattato a metà mattinata perchè una dipendente ha saputo che un suo familiare dovrà sottoporsi al tampone per una febbre persistente. Per il plesso è stata disposta la sanificazione straordinaria