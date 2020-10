Coronavirus, chiuso l'asilo comunale Altarello: personale in smart working

Restano chiusi i cancelli dell'asilo comunale Altarello. Lo stop alle attività è stato deciso per un caso accertato di positività al Covid-19. Lo rende noto il Comune: "Il servizio educativo è stato sospeso, il nido comunale chiuso in attesa della procedura di sanificazione e i genitori avvertiti". Il personale dell'asilo è in smart working in attesa che l’Asp attivi le procedure previste dai protocolli anti-Covid per la riapertura.

