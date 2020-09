Cresce la paura del Coronavirus, chiusi due asili nido comunali

Inizio in salita per le scuole. Il Comune ha reso noto che sono stati chiusi due asili nido comunali - l'Allodola a Falsomiele e il Filastrocca all'Uditore - in seguito "al riscontro di positività effettiva o potenziale di adulti".

In particolare, presso il nido Allodola un genitore ha comunicato di avere avuto contatti con persone risultate positive. Presso il nido Filastrocca, un dipendente comunale è risultato positivo. In entrambi i casi sono state avviate le procedure di sanificazione ed è stata chiusa la struttura, in attesa che l'Asp dia l'autorizzazione alla riapertura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ed è sempre di oggi la notizia di un dipendente della Amg positivo al Covid. L'uomo, che si trova già in quarantena domiciliare, lavora in una struttura interna aziendale e non effettua alcun tipo di attività esterna. La società ha immediatamente attivato i protocolli e le procedure previste in caso di presenza di un soggetto contagiato ed è stata effettuata la sanificazione dei locali.