Un dipendente è positivo al Coronavirus, chiusi uffici della settima circoscrizione

Porte sbarrate per i locali di via Duse. Avviate le procedure per la sanificazione. Chi aveva una prenotazione sarà ricontattato per un nuovo appuntamento. Le prestazioni urgenti possono essere svolte in altre postazioni comunali

Un dipendente è risultato positivo al test per il Coronavirus e così da oggi gli uffici della settima circoscrizione e della postazione decentrata Pallavicino, in via Eleonora Duse 31, restano chiusi.

"Si è disposta in via cautelativa la chiusura della struttura comunale per l'igienizzazione e sanificazione dei locali dopo la comunicazione di positività di un dipendente con mansioni di consegna corrispondenza - spiega il consigliere di circoscrizione Ferdinando Cusimano – Il personale è pertanto posto in 'lavoro agile' fino a nuova comunicazione. I cittadini prenotati saranno successivamente contattati per riprogrammare gli appuntamenti. La Reset è stata invitata ad effettuare, con la dovuta urgenza, la sanificazione dei locali. Le attività indifferibili – spiega Cusimano - possono essere svolte, a seconda della natura della richiesta, dalle altre circoscrizioni e postazioni decentrate presenti nel territorio cittadino, ovvero dall'Anagrafe o dallo Stato Civile”.