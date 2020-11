Allerta Coronavirus, chiusi uffici della VI circoscrizione

Sono chiusi da oggi chiusi, in via precauzionale, gli uffici della VI circoscrizione e della postazione decentrata Resuttana di via Monte San Calogero 28, inclusi i locali dell’Asp.

La decisione dopo che un dipendente in servizio in quegli uffici ha dichiarato di avere un familiare positivo al Covid 19. Immediatamente è scattato il protocollo di prevenzione, che prevede la sanificazione dei locali.