Nuovi positivi al Coronavirus: chiusi l'asilo Pellicano, il plesso Rizzo e il PalaOreto

Nuovi casi di positività al Coronavirus impongono la chiusura di scuole e strutture comunali. Le ultime in ordine di tempo a sospendere le attività in via precauzionale sono l'asilo nido Pellicano, il PalaOreto e il plesso Rizzo dell'istituto comprensivo Arenella.

Asilo nido Pellicano

L'asilo nido Pellicano, nel quartiere Bonagia, chiuso da questa mattina a causa del caso conclamato di patologia Covid di una dipendente della struttura. "Al momento della comunicazione da parte dei familiari della dipendente - fa sapere il Comune - sono state applicate le procedure previste dai protocolli anti-Covid. E' stata, dunque, data immediata comunicazione al dipartimento prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale e, contestualmente, il servizio educativo è stato sospeso. I genitori dei bambini che frequentano il nido sono stati avvertiti. La struttura resterà chiusa per attivare la procedura di sanificazione. Il personale è in smart working, in attesa che l’Asp attivi le procedure previste per la riapertura".

PalaOreto

In precedenza il Comune aveva dato notizia di un positivo al PalaOreto, che ha imposto la chiusura per effettuare la sanificazione della struttura. "Le attività - si legge in una nota - riprenderanno al rilascio del necessario nulla osta dell'Asp competente in materia".

Plesso Rizzo dell'istituto comprensivo Arenella

Al plesso Rizzo dell'istituto comprensivo Arenella è stata sospesa l'attività didattica dopo che un bambino è risultato positivo al Covid. LO ha deciso il dirigente scolastica Luigi Cona, che ha comunicato ai docenti, al personale e ai genitori degli alunni che oggi "le attività didattiche sono sospese per sanificazione dei locali. Per tutte le classi e sezioni le attività riprenderanno venerdi, ad eccezione delle sezioni I, A, B, C per le quali sarà attivata la Didattica a distanza".