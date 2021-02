Dipendenti positivi al Covid, chiusi due asili comunali

Si tratta dell’Allodola, nel quartiere Falsomiele, e del Tornatore, in zona Uditore. Sono state avviate le operazioni di sanificazione previste dai protocolli e sono state effettuate le segnalazioni al dipartimento di Prevenzione dell’Asp

Due asili nido comunali sono chiusi da questa mattina per casi di Covid 19. Si tratta dell’Allodola, nel quartiere Falsomiele, e del Tornatore, in zona Uditore/Passo di Rigano. La misura di sospensione del servizio, in entrambi i casi, è stata disposta dopo l'accertamento di positività al virus di un dipendente. Sono state avviate le operazioni di sanificazione previste dai protocolli ed effettuate le segnalazioni previste al dipartimento di Prevenzione dell’Asp.