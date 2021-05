A Misilmeri il primo centro vaccini del Palermitano, fino a mille somministrazioni al giorno

E’ stato realizzato nei locali dell’area artigianale di via Pellingra. La struttura è di circa 800 metri quadrati, sono state installate cinque postazioni per l’anamnesi e otto per le inoculazioni. Sono previsti percorsi separati di entrata e uscita e aree distinte per tipologia di siero anti Covid

L’Asp di Palermo attiverà domani (mercoledì 5 maggio) alle 11 il primo hub vaccinale in provincia. E’ stato realizzato a Misilmeri, nei locali dell’area artigianale di via Pellingra. In una struttura di circa 800 metri quadrati sono state installate cinque postazioni per l’anamnesi dei medici e otto per l’inoculazione del siero. A regime garantirà 1.000 vaccinazioni al giorno.

Sono previsti percorsi separati di entrata e uscita degli utenti dal centro e aree distinte per tipologia di vaccino. All’attivazione dell’hub di Misilmeri, faranno poi seguito – sempre in provincia di Palermo – quelli di Cefalù e Bagheria.

Gallery