Caso sospetto di Covid, chiudono i bar Spinnato di via Principe di Belmonte

Il bar Spinnato chiude per un sospetto caso di Covid-19. Così hanno comunicato questa mattina i titolari dell’attività di via Principe di Belmonte. I clienti arrivati per un caffè o per la colaziozne hanno trovato il personale dentro, la porta chiusa e un avviso.

"Si informa - scrivono nell'avviso - che in via precauzionale, a causa di una presunta positività al Covid-19 di un nostro collaboratore, per garantire la sicurezza di tutti i nostri clienti e collaboratori, abbiamo deciso di chiudere temporaneamente i nostri locali".

In questi giorni, in attesa di eventuali disposizioni da parte dell’Asp per chiarire se sarà necessario sottoporre al tampone rinofaringeo anche altri dipenenti, i titolari effettueranno una sanificazione del bar e del punto vendita che si trova di fronte.