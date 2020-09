Coronavirus, positiva una dipendente dell'Asp di via La Loggia: attività sospese

Una dipendente dell’Asp del Presidio territoriale di assistenza "Biondo" di via La Loggia positiva al Covid-19. La comunicazione è arrivata direttamente dall'Azienda sanitaria provinciale che ha annunciato per domani la sospensione delle attività, anche quelle del Cup, sino alla completa sanificazione dei locali. Stop dunque a visite specialistiche, servizi anagrafici assistiti ed esenzione ticket.

L'azienda, fanno sapere in una nota, ha disposto il tampone per i dipendenti della struttura e per le persone individuate a seguito del contact tracing. "Per eventuali esigenze urgenti - concludono - si invitano gli utenti a rivolgersi agli altri Pta della città di Palermo, oppure utilizzare i servizi assicurati dallo sportello online dell’Asp".

Un caso anche all’Ismett

Un dipendente dell'Istituto mediterraneo per trapianti e terapie ad alta specializzazione è risultato positivo benché asintomatico. Il lavoratore è stato individuato al termine della campagna di screening avviata con tamponi e test sierologici tra il personale e i pazienti ricoverati "alla luce della riferita positività del tampone - si legge in una nota - di un altro operatore sanitario".

Fiom-Cgil: "Un positivo alla Sirti di Carini"

Un altro soggetto contagiato è stato individuato tra i lavoratori della Sirti di Carini, azienda specializzata in progettazione, realizzazione e manutenzione di grandi reti di telecomunicazione. Si tratta di un dipendente dell'amministrazione. A darne notizia è la Fiom Cgil: "La conferma è arrivata dalla stessa azienda - dice Francesco Foti, segretario della Fiom di Palermo - ma solo dopo la nostra richiesta, allarmati dagli operai che ieri erano venuti a conoscenza del caso di contagio".

Alcuni giorni fa il dipendente avrebbe partecipato a un compleanno. Tra i partecipanti è stato riscontrato successivamente un caso di Covid-19. L’Asp si è dunque messa subito sulle tracce degli invitati e tra questi c’era anche il dipendente Sirti che è stato sottoposto a tampone. "La società ribadisce - dicono dalla Sirti - di aver attivato con prontezza tutte le procedure previste in caso di positività di un lavoratore, informando immediatamente tutte le parti in causa e i colleghi che potevano avere avuto contatto con il lavoratore stesso, e provvedendo anche alla sanificazione dei propri uffici".