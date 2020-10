Il Covid non risparmia Casa Professa: domenica senza messa

Il Covid non risparmia neanche Casa Professa, nel cuore del centro storico. Per motivi precauzionali, legati alla comunità dei Gesuiti, la chiesa del Gesù, ieri - domenica 11 ottobre - è rimasta chiusa e non sono state celebrate le messe delle 11,30 e delle 19. A risultare positivo al Coronavirus è stato un padre gesuita. E' stata avvisata anche l’Asp. "Fino a nuove disposizioni la chiesa rimane aperta, ma la messa feriale non viene celebrata e i gesuiti non svolgono il servizio delle confessioni", hanno fatto sapere ieri da Casa Professa. Avviato il protocollo che prevede l’autoquarantena in attesa dei tamponi.

