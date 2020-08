Cresce l'allerta Covid a Carini, altri 8 positivi: intera famiglia in isolamento

Crescono i casi di Coronavirus a Carini: accertati 8 nuovi positivi per un totale di 13 casi nella cittadina (non conteggiati nel bollettino odierno ndr). A renderlo noto, come già fatto più volte in passato, è il sindaco Giovì Monteleone. "E’ di poco fa - scrive su Facebook - la notizia di ulteriori 8 casi di pazienti affetti da Covid-19 a Carini. Si tratta di un nucleo familiare proveniente dalla Lombardia per le ferie estive. I turisti si sono prontamente messi in contatto con le autorità e sono seguiti dall’Asp di Palermo. Il nucleo familiare è in buone condizioni di salute e non manifesta sintomi rilevanti, ad esclusione di una persona anziana che presenta leggera febbre e cefalea, si trovano in isolamento domiciliare obbligatorio. Con questa segnalazione il numero totale di malati di Covid a Carini sale a 13".

Il primo cittadino ribadisce la necessità di rispettare "le misure di prevenzione: distanziamento sociale, mascherina, no assembramenti (anche in spiaggia si possono creare situazioni pericolose!) e sopratutto igiene delle mani. E’ una malattia subdola, non possiamo permetterci di abbassare la guardia".

Per limitare i rischi di contagio, Monteleone ricorda anche le regole adottate per la notte tra il 14 e il 15 agosto. "L’ordinanza regionale - scrive - prevede: divieto di ogni attività al chiuso in discoteche e locali assimilabili: distanziamento interpersonale obbligatorio e ridotta affluenza nei locali all’aperto; mascherina obbligatoria anche all’aperto; divieto di assembramenti, accensione falò, attendamenti non autorizzati e divieto di consumo di alcolici e bevande in vetro al di fuori dei locali".