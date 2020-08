Tre casi di Coronavirus a Carini, il sindaco: "Siate prudenti"

Tre casi di Covid a Carini. Si tratta di una famiglia carinese proveniente dall'estero. A darne notizia è il sindaco Giovì Monteleone, che ha avuto la conferma della positività dei tre soggetti dall'Asp.

I positivi al Coronavirus "si trovano in isolamento domiciliare, sono in buona salute e vengono assistite, secondo le norme, dalla Protezione civile e dagli organi sanitari". Così il sindaco di Carini, che ricorda a tutti i suoi concittadini "che è fondamentale il rispetto delle norme di distanziamento sociale, di igiene e di uso dei dispositivi di protezione individuale nei luoghi affollati. La salute di tutti - conclude Monteleone - passa dal rispetto delle regole. Siate prudenti e non abbassate la guardia".