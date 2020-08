Donna positiva al Covid a Carini, il sindaco: "Evitate di abbracciare gli amici"

Nuovo caso di Coronavirus a Carini. "Comunico a tutti i cittadini che è confermata la notizia di una nostra concittadina positiva al Covid - ha detto il sindaco Giovì Monteleone -. A seguito di tutte le conferme del caso, sono stati attivati tutti i sistemi di controllo e prevenzione del contagio, la polizia municipale e la protezione civile". Sale quindi a 12 il numero totale dei positivi nel comune palermitano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il primo cittadino di Carino ha aggiunto: "Mi rammarica dover apprendere la notizia e attivare la macchina della prevenzione attraverso una segnalazione via social anziché ricevere la comunicazione direttamente dagli uffici dell’Asp. Mi rivolgo a tutti i cittadini: stiamo attenti! Occorre cautela, occorre essere molto attenti e non cedere alla tentazione di abbracciare un amico che non si vede da tempo: non possiamo permettercelo, perché ne va della salute di tutti. Rispettate le regole di distanziamento, igiene e prevenzione: ci salvano la vita".